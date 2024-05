River Plate visita a Nacional en Montevideo buscando la clasificación a octavos de final de Copa Libertadores

De ganar el Millonario, además de meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores, también sellaría su pasaporte al Mundial de Clubes 2025.

Echeverri.jpg El Diablito Echeverri figura como principal atacante para el partido por la 4ª fecha de Copa Libertadores frente a Nacional de Montevideo.

River llega con dudas de Demichelis para armar el once titular

Martín Demichelis aún tiene un par de dudas, y una de ellas es la participación del lateral derecho Andrés Herrera, quien viajó pero aún no se confirma su presencia en el once titular debido a una sobrecarga en el cuádriceps. Está confirmada la baja de Manuel Lanzini, quien sufre un traumatismo en el pie derecho y no viajó a Uruguay.

River Plate lidera el Grupo H de la Copa Libertadores, con 9 puntos en tres fechas .puntaje ideal- luego de los triunfos frente a

River es escoltado por Nacional de Uruguay que llegó a 6 tras ganarle 2 a 1 como local al Deportivo Táchira. Con 3 quedó Libertad de Paraguay, y Táchira de Venezuela cierra sin puntos.

Probables formaciones de Nacional y River

Nacional: Luis Mejía; Leandro Lozano, Franco Romero, Diego Polenta, Gabriel Báez; Thiago Helguera, Alexis Castro, Antonio Galeano, Mauricio Pereyra, Jeremía Recoba y Gonzalo Carneiro. DT: Álvaro Recoba

River Plate: Franco Armani; Herrera o Agustín Sant’Anna, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Aliendro o Lanzini, Ignacio Fernández, Claudio Echeverri; Pablo Solari y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.