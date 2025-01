"River es pesado, no es para muchos estar acá. Igual me llevo lindos recuerdos, la afinidad con mi compañeros y momentos”, concluyó tras su breve paso por Núñez tras 16 partidos, en los que no marcó goles ni dio asistencias.

El futuro de Adam Bareiro es como refuerzo de Al-Rayyan de Qatar, que acordó un préstamo hasta junio por un millón de dólares y con opción de compra.

Los pasos de Bareiro en River podrían seguirlos el marcador central Ramiro Funes Mori, el mediocampista Matías Kranevitter y el zaguero Leandro González Pirez. Los tres jugadores se encuentran hoy en estado de transferibles. La medida fue tomada debido a los bajos rendimientos, la posibilidad de ocupar ese espacio con futbolistas de jerarquía y el cierre de una venta que le proporcionará a la institución un capital importante para lanzarse al mercado de pases.