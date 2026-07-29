River empata 0 a 0 con Gimnasia y Esgrima La Plata en el complemento

Poco a poco el equipo local se fue volviendo más agresivo y sorprendió a los del Chacho Coudet. A los 26' Giampaoli generó la jugada más clara de gol. Ganó arriba de cabeza y su envío se fue cerca del ángulo del palo derecho de Beltrán, que volaba sin chances de llegar.

A los 33' Beltrán no pudo ante la salida de Insfrán y remató afuera, tras una serie de rebotes. Así desperdició una jugada clara, donde se reclamada posición adelantada de Freitas, que inició la acción atacando por la derecha, y estrellando su tiro contra el cuerpo del 1 platense, en posición fuera de juego.

Final del primer tiempo, con dominio cambiante y acción intensa.

La síntesis de Gimnasia y Esgrima LP vs. River Plate

Torneo Clausura -Fecha 2-

Estadio: Estadio Juan Carmelo Zerillo

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Alexis Steimbach, Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Jeremías Merlo; Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Gabriel Silva; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Tomás Galván; Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

Cambios: ST al inicio, Fausto Vera por Mauro Arambarri (RP), 61' Facundo Gonzalez por Acuña, y Rafael Borré por L. Beltrán (RP).