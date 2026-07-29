River visita Gimnasia y Esgrima La Plata en busca de su primer triunfo en el Torneo Clausura y en el semestre. Tras la derrotas ante Aldosivi por Copa Argentina y Barracas Central en la primera fecha del Clausura, el Millonario intentará recuperarse y traerse tres puntos desde el Bosque.
River empata 0 a 0 con Gimnasia y Esgrima La Plata en el complemento
River Plate visita a Gimnasia y Esgrima La Plata por la 2ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Los de Coudet buscan recuperarse del traspié inicial
El encuentro se juega en el Estadio Juan Carmelo Zerillo bajo el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.
El primer tiempo de Gimnasia La Plata- River
Tras un inicio donde River dominó el juego, pasados los 10 minutos Gimnasia lo pudo equilibrar. La primera jugada de peligro fue un disparo de media distancia de Ángel Correa, que se fue apenas desviado. Apenas un minuto después, contestó el Lobo con una contra donde el desborde por izquierda terminó en centro para Nacho Fernández, pero su cabezazo se fue apenas ancho.
Poco a poco el equipo local se fue volviendo más agresivo y sorprendió a los del Chacho Coudet. A los 26' Giampaoli generó la jugada más clara de gol. Ganó arriba de cabeza y su envío se fue cerca del ángulo del palo derecho de Beltrán, que volaba sin chances de llegar.
A los 33' Beltrán no pudo ante la salida de Insfrán y remató afuera, tras una serie de rebotes. Así desperdició una jugada clara, donde se reclamada posición adelantada de Freitas, que inició la acción atacando por la derecha, y estrellando su tiro contra el cuerpo del 1 platense, en posición fuera de juego.
Final del primer tiempo, con dominio cambiante y acción intensa.
La síntesis de Gimnasia y Esgrima LP vs. River Plate
Torneo Clausura -Fecha 2-
Estadio: Estadio Juan Carmelo Zerillo
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Alexis Steimbach, Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Jeremías Merlo; Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Gabriel Silva; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Tomás Galván; Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.
Cambios: ST al inicio, Fausto Vera por Mauro Arambarri (RP), 61' Facundo Gonzalez por Acuña, y Rafael Borré por L. Beltrán (RP).