Rivaldo no dudó y cruzó a Neymar tras sus dichos sobre el Mundial 2002

Lo que parecía una inocente respuesta (la pregunta se repitió para cada una de las Selecciones de Brasil que alzaron la Copa del Mundo), desató un escándalo que le dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos.

En las últimas horas Rivaldo, una de las figuras de aquel equipo brasilero, se expresó en su cuenta de Instagram con un picante posteo contra Neymar.

Posteo Rivaldo.jpg El picante posteo de Rivaldo contra Neymar.

Junto a una foto suya alzando la Copa del Mundo y un video de los goles que convirtió en el cita mundialista, escribió: "Escuché a Neymar decir que en su mejor momento podría haber jugado en mi lugar en el Mundial de 2002. Sinceramente, reconozco su talento y calidad, e incluso creo que hubiera podido estar en ese equipo, pero jugando en mi lugar sería otra historia".

"Con todo el respeto y admiración que le tengo, puedo decir con 100% de certeza que esto no sucedería. En ese momento, estaba tan concentrado, decidido y hambriento de ganar el título mundial que nadie, por muy bueno que fuera, podía ocupar mi puesto", añadió Rivaldo.

Para finalizar, setenció: "Lo digo con mucho amor y respeto, pero también con la confianza de alguien que vivió ese momento y sabe lo duro que luchó para convertirse en campeón del mundo".

La respuesta de Neymar en el posteo de Rivaldo

En el mismo posteo donde Rivaldo lo había etiquetado, Neymar dijo presente. El crack brasilero, que en las próximas semanas podría cambiar de club, no dudó en responder.

Para comenzar, escribió: "Calma, mi amigo. Todos los jugadores brasileños que disputaron una Copa del Mundo se dedicaron y se enfocaron al 100%. Algunos lograron el objetivo final, otros lamentablemente no, y eso forma parte del fútbol".

La respuesta de Neymar.jpg Neymar recogió el guante y le respondió a Rivaldo.

"Siempre te he respetado y jamás voy a quitarte el mérito de lo que eres para el fútbol brasileño. Solo fue una elección entre los tres, y no pretenderás que quite a Ronaldo y Ronaldinho, ¿verdad?“, sentenció Neymar.