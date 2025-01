Neymar íntimo: del pedido de Messi para que siga en Barcelona a los celos de Mbappé en el vestuario del PSG

El traspaso le dio la vuelta al mundo en cuestión de segundos, al tratarse de una venta que rompió todos los récords existentes y convirtiéndo al brasilero, de esta manera, en el jugador más caro de la historia.

Pero antes de que esto se confirmara, existió una charla entre Neymar y Lionel Messi que se desconocía hasta el momento. El hombre de la Selección de Brasil, en su reciente mano a mano con Romario, fue el encargado de brindar detalles sobre lo ocurrido.

Embed - NEYMAR FOI PARA O PARA O PSG PARA SER O MELHOR DO MUNDO? | CONVERSA COM MESSI | DE CARA COM O CARA