Ricardo Gareca, picante contra los periodistas en Chile: "Ustedes no son técnicos"

gareca 2.jfif Ricardo Gareca necesita que Chile sume puntos en las Eliminatorias.

"Pueden opinar, y yo respeto esa opinión, pero nunca van a poder saber desde este lugar, porque no son profesionales como soy yo, como somos los técnicos que nos dedicamos a esto", agregó Gareca quien dirigió entre 2015 y 2022 a la Selección de Perú.

"Esto no lo tomen como un acto de soberbia, hay que ser director técnico para hablar con propiedad. Uno puede opinar, es materia opinable… ahora yo no puedo debatir con ustedes, porque no son directores técnicos", profundizó Ricardo Gareca, de 66 años.

"No saben lo que es estar en un vestuario con jugadores que de pronto son figuras, millonarios, y uno tiene que tomar decisiones. Ustedes no las pueden tomar porque no han estudiado la carrera de técnico, o no han tenido un proceso de director técnico. Entonces es lo mismo que yo me quiera poner a opinar de medicina, no puedo”, afirmó el experimentado DT.

Chile recibe a Brasil

Chile, que solo jugó 9 mundiales y no asiste a la máxima cita desde 2014, recibirá este jueves 10 desde las 21 a Brasil, en Santiago, con la necesidad de sumar ya que tiene solo 5 puntos en 8 partidos (ganó uno, empató 2 y perdió 5).

La Roja está 9na. en una Eliminatoria que tiene 10 equipos y en la que los 6 primeros se clasifican directo al Mundial y el 7mo juega el repechaje.