Ricardo Bochini les hizo saltar la térmica a los hinchas de Boca

ricardo-bochini1.jpg

Para Ricardo Bochini, Fluminense tiene "más equipo" que Boca, especialmente de mitad de cancha para adelante: "Técnicamente tiene mas plantel. Es un equipo que llegó mejor a esta final y ganando mejores partidos".

El ex volante de Independiente y del seleccionado argentino también habló sobre las formas del Boca de Jorge Almirón para alcanzar la final de la Copa Libertadores, y trazó una comparación con el Independiente multicampeón de la década del '70.

"El otro día hablaba con (Daniel) Bertoni y es increíble que la Copa Libertadores se defina por penales. Tiene que cambiar ese reglamento. En nuestra épocas, y en las copas que ganamos, había que ganar sí o sí. Ahí no había penales y ganaba quien jugaba mejor y hacía mas goles", dijo Ricardo Bochini.

►TE PUEDE INTERESAR: Boca vs. Fluminense: qué pasa con las entradas para la final de la Copa Libertadores

Y agregó: "Hoy Boca va a buscar un empate al Maracaná y sabe que tiene un arquero (Sergio Romero) que ataja penales y sale a esperar a ver que pasa. Antes teníamos que salir a ganar a las canchas. No entiendo como sacaron los goles de visitante, era lo mejor que había".

Por último, el Bocha señaló que "en algún momento" alcanzarán a Independiente, máximo ganador de Copa Libertadores (7): "Si no es Boca será otro equipo. Boca puede alcanzarlo en 7 Copa Libertadores, pero no va a ganar 4 Copa Libertadores consecutivas, que es otro récord que tiene Independiente. Eso no va a ocurrir".