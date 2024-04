Ramón Díaz generó polémica por un comentario sexista y tuvo que disculparse

ramon-diaz-polemica.jpg Ramón Díaz fue tildado de machista por menospreciar la labor de una árbitro a cargo del VAR en el fútbol brasileño.

Polémica declaración y pedido de disculpas de Ramón Díaz

“Respecto a los árbitros, no podemos hablar mucho porque está el VAR y en el último partido que pasó jugando de local en Vasco, una señorita, una mujer interpretó un penal de otra manera, que el fútbol es diferente. Y principalmente de que el VAR lo tenga que decidir una mujer, me parece y creo que es bastante complicado para ella. Porque el fútbol es tan dinámico...”, expresó Ramón Díaz.

"Que el VAR lo tenga que decidir una mujer...es bastante complicado".

Lo declaró Ramón Díaz, después de la derrota 2 a 1 de Vasco da Gama ante Bragantino.#FútbolBrasilero

pic.twitter.com/lX8Ng6gJIp — En Una Baldosa (@enunabaldosa) April 18, 2024



Lo declaró Ramón Díaz, después de la derrota 2 a 1 de Vasco da Gama ante Bragantino.#FútbolBrasilero



pic.twitter.com/lX8Ng6gJIp — En Una Baldosa (@enunabaldosa) April 18, 2024

El repudio inmediato que generó esta polémica frase obligó rápidamente al entrenador riojano a disculparse. “Primero, si se interpretó algo mal de mi declaración quiero pedir disculpas. Me pareció que lo que quise decir yo es que una sola persona no puede tener una decisión tan importante como es en el fútbol y que es la participación del VAR en las decisiones, tan importante que hay en el juego y en todo. Si se interpretó mal, pido disculpas, pero no es mi intención. Un saludo a toda la gente del Vasco y que vamos a seguir luchando. Un abrazo grande”.

Pronunciamento oficial de Ramón Díaz sobre sua fala na coletiva. pic.twitter.com/LE3wbr9XZ8 — NewsColina (@newscolina) April 18, 2024

La jugada de la polémica

La jugada a la que apunta Ramón Díaz se originó en el inicio del duelo correspondiente a la primera jornada del Brasileirao, que Vasco Da Gama ganó por 2 a 1 ante Gremio gracias a los goles de David (24′) y Matheus Cocão (37′). Corrían apenas 14 minutos cuando el delantero Rossi enganchó en el vértice del área y cayó acusando un golpe del defensor tricolor Gustavo Martins.

En Vasco da Gama - Gremio se comunicó por primera vez una decisión del árbitro mediante utilización del VAR por los altoparlantes del estadio. Así sucedió pic.twitter.com/1MaCKiIEJ5 — VarskySports (@VarskySports) April 14, 2024

Si bien el árbitro Flavio Rodrigues de Souza no dudó y sancionó penal, hubo un llamado del VAR para que el juez vuelva a observar la acción. Tras unos minutos de análisis desde diferentes ángulos, el colegiado modificó su decisión y desestimó la pena máxima en favor de Vasco Da Gama. Este fallo, que quedará en la historia del fútbol brasileño por ser el primero que se comunicó vía altorpalantes, fue lo que provocó el enojo del entrenador argentino.