Para comenzar, en su charla ante los medios, llevó tranquilidad tanto a los fanáticos como al cuerpo técnico de la Selección argentina: "Con respecto a Leo, no ha tenido ninguna lesión, obviamente con el correr de los partidos ha sentido el cansancio, ha tenido sobrecarga, por eso mismo hemos decidido que no vaya a Houston".

"Ya hemos tenido algunas lesiones y no queremos recaer en que un jugador tan importante para nosotros, por no darle un cierto descanso, termine estando fuera por un mes. No queremos, algunos estarán de acuerdo y otros no, por eso me trajeron", sumó Mascherano, recordando a los futbolistas que son baja por diferentes lesiones.

Javier Mascherano sobre el estado de Lionel Messi:



"No está lesionado, ha sentido sobre carga"



Pretende cuidarlo para evitar una ausencia de mucho tiempo.

Para finalizar, el Jefecito aseguró que Messi tiene posibilidades de ser convocado para la próxima presentación del Inter Miami por la Major League Soccer de los Estados Unidos: "La probabilidades son como el resto de jugadores, vamos a ver qué decisión tomamos mañana, a día de hoy todavía no tengo confirmado cien por cien el equipo".