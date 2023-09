dibu-martinez-lionel-messi.jpg

El Dibu Martínez fue uno de los que se expresó a la actitud del capitán de la Selección argentina, dejando conceptos llamativos, como el que metió en una de las tantas frases.

El Dibu Martínez y el deseo para Lionel Messi

“Hay hambre. El mismo capitán se podría haber ido a su casa y nos acompañó. Eso para nosotros es un orgullo que él siga sintiendo, siga haciendo el amor y nos acompañe en ese sentido. Yo estoy orgulloso de estar detrás de estos chicos”, expresó el Dibu Martínez.

En esa línea, el arquero de la Scaloneta agregó: “Ganamos seis partidos después del Mundial y eso es mucho. Hoy me sorprendió que la gente de Bolivia coreara mi nombre, porque por lo general no me quieren mucho fuera de Argentina. Pero eso es lo que genera esta selección”, sentenció.