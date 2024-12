Qué dijo Tomás Marchiori, el mendocino que fue campeón con Vélez y que salió de Gimnasia y Esgrima

El jugador surgido de Gimnasia y Esgrima se tomó revancha con Vélez tras caer en la final de la Copa Argentina ante Central Córdoba.

Tomás-Marchiori.jpg Tomás Marchiori besa la copa de la Liga Profesional.

"Nosotros somos conscientes que no es fácil jugar finales, se nos dio de jugar la final de la Copa Argentina y nos tocó perderla, pero hoy se nos dio, sabíamos que no teníamos que bajar los brazos. Fuimos el mejor equipo del año, del torneo y yo creo que es un gran regalo para todos nosotros y todavía nos queda un pasito más, que es una final con Estudiantes el 21 en Santiago del Estero, así que vamos a enfocarnos ahí para terminar el año de la mejor forma", dijo el ex Atlético Tucumán.