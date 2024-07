Qué dijo Scaloni sobre Messi antes de la semifinal de la Copa América ante Canadá: ¿juega?

"No sé qué equipo va a poner Canadá. No lo tenemos todavía confirmado, pero es un buen equipo y más allá de las fortalezas que tengan, nosotros pondremos un equipo que creo que puede contrarrestar eso y también, por qué no, hacerle daño. Canadá físicamente es un equipo muy bien trabajado, en sus líneas es un equipo compacto", dijo Scaloni en la conferencia de prensa.

