Qué dijo Nicolás Otamendi sobre la posibilidad de jugar en River

Otamendi.jpg

Sin embargo, Otamendi dijo: “Una vez que se termine el contrato se verá que será de mi futuro. No quiero ilusionar a la gente porque me cagan a puteadas”. El defensor central agregó: “saben que yo soy hincha (de River Plate). Miro todos los partidos y tengo muy buena relación con los dirigentes y los chicos que están en el club. La verdad es que no se sabe, Dios dirá que pasa en el final de mi contrato”.

►TE PUEDE INTERESAR: El Pity Martínez se pone a punto para volver a jugar en River después de 9 meses

Embed

Además, El Hacha reveló que miró todos los partidos del Millonario en la Copa Libertadores. Sobre todo, observó con atención el Superclásico que se disputó en La Bombonera, y destacó la actuación de Manuel Lanzini.

La impactante frase de Otamendi sobre River

El campeón del nundo cerró su declaración con una impactante frase en la que hizo referencia al hipotético caso de que La Banda de Núñez llegue a la final de la Libertadores: ”Seguramente mire un tiempito del partido, si no es la hora de mi partido lo voy a tener que ver“.