Qué dijo Luca Marcogiuseppe de la eliminación de Gimnasia y Esgrima

Marcogiuseppe en su testimonio arrancó diciendo: "Ante todo, lo primero, quiero felicitar al rival, lo merece tanto como Gimnasia y Esgrima. Los saludé a su presidente, al entrenador y cada uno de sus jugadores".

Luego habló de esta gran campaña que hicieron, y afirmó: "Segundo, al éxito lo veo de una concepción diferente a salir campeón, a un ascenso o colgarse una medalla. Y considero que el proceso de este grupo de jugadores fue muy bueno, inimaginable. Hay que tener en cuenta cómo tomamos el equipo y todo lo que tuvimos que transitar con ciertas condiciones y recursos propios de la categoría y terminamos haciendo un torneo tremendo".

El ex ayudante de Marcelo Bielsa destacó: "Nos ganó el rival con sus armas en forma legítima. Quiero felicitar a mis jugadores, hicimos una gran temporada, a pesar que tengo el dolor y la frustración de no haber pasado a la instancia histórica de no haber jugado una final por el ascenso".

Gimnasia.jpeg Gimnasia y Esgrima coronó una gran campaña en el torneo de la Primera Nacional. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Por último se refirió a su continuidad,y aclaró: "Tercero, seguramente iba a ser una de las preguntas, acerca de mi continuidad. Siempre tuve mi cabeza en Gimnasia. No es momento para tomar decisiones, hay que revisar y hay que ordenar para cerrar bien la temporada. De continuar o no continuar, hay que dejar la base para un Gimnasia mejor. No tengo ninguna decisión tomada sobre mi situación futura profesional".

Fernando-Porretta-Gimnasia.jpeg Luca Marcogiuseppe seguramente se reunirá con el presidente Fernando Porretta para definir su futuro. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

¿Se va Luca Marcogiuseppe?

Luca Marcogiuseppe hizo un campañón en Gimnasia y Esgrima, que en la tabla anual terminó cuarto con 64 puntos, fue uno de los equipos más goleadores y tuvo la valla menos vencida. Es muy probable que haya sido el último partido en Gimnasia y Esgrima de un entrenador que le dio una identidad de juego y llegó hasta las semifinales. Y muchos clubes lo tentarán al ex ayudante de Marcelo Bielsa.

