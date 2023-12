Qué dijo Hernán López Muñoz sobre el supuesto interés de River por incorporarlo

Hernán López Muñoz-.jpg Hernán López Muñoz la rompió en Godoy Cruz.

“Desde Godoy Cruz me dijeron que no hay nada”, añadió el jugador al sentenciar que no existen negociaciones del Millonario para concretar su regreso.

El mediocampista, que se inició en la entidad de Núñez, llegó a préstamo al Tomba con una opción de compra de 1 millón de dólares por el 50% del pase, y finalmente fue ejecutada.

Salomón-Rodríguez-López-Muñoz.jpg Salomón Rodríguez y Hernán López Muñoz. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Hernán López Muñoz tuvo un gran año en Godoy Cruz

El sobrino nieto de Diego Maradona, de 23 años, tuvo un gran nivel en el Expreso (38 partidos y 5 goles) e incluso despertó interés de clubes extranjeros, pero River aún tiene el 50% del pase y debería comprar la otra mitad para que el jugador se sume al plantel del club de Núñez en 2024.