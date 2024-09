Qué dijo Gabriel Vallés sobre el empate de Huracán Las Heras ante Argentino de Monte Maíz

►TE PUEDE INTERESAR: Torneo Federal A: El Atlético Club San Martín igualó de local frente a San Martín de Formosa

Con respecto a la revancha que se jugará el próximo domingo, el ex defensor se tiene confianza y aseguró: "El rival tiene ventaja deportiva, si repetimos esta actuación podemos ganar el partido, vamos a salir a realizar nuestro juego, sadremos a atacar y pasar a la siguiente instancia",

futbol-huracan las heras-monte maiz-federal a-02.jpg

"Tenemos un gran plantel y trabajaremos para llegar a la mejor manera y pode continuar en la otra fase del Federal A", agregó.

Gabriel Vallés y el arbritraje

Con respecto a los fallos del árbitro Nelson Bejas, el ex defensor no quiso polemizar y manifestó: "Son polémicas que existieron y quedará en eso, es el árbitro y está para dirigir y prefiero no opinar".

Su etapa como entenador de Huracán Las Heras

Por último dijo: “Estoy sufriendo parecido como lo hacia como jugador. El fútbol lo vivo con mucha pasión, hace poco que dejé de jugar tengo esa sensación de querer seguir jugando al fútbol, pero es una etapa cerrada”

