Pintita es actualmente el entrenador de Chivas de Guadalajara en la Liga de México (está desde fines de 2023) y lleva 37 partidos con 17 victorias, 11 empates y 9 derrotas. El ex DT de Racing es bien considerado en las arcas del universo Xeneize pero el club no le ha hecho llegar sus intenciones al ex volante.

gago.jfif Fernando Gago es el actual entrenador de Chivas de Guadalajara, en México.

Luego del empate 1a 1 de su equipo ante el Monterrey de Martín Demichelis, Fernando Gago habló en conferencia de prensa y fue consultado sobre su posible llegada a Boca en reemplazo de Diego Martínez. "No, no hubo nada", fue la escueta respuesta del ex futbolista sin explayarse sobre el tema.