Qué dijo el Tata Martino sobre el posible arribo de Armani y Enzo Pérez al Inter Miami

El propio representante de Armani, Martín Araoz dijo en Radio La Red: "No puedo decirte no va a ir, hay rumores, no te voy a mentir. Está muy contento en River; él en estos casos no me atiende el teléfono, está enfocado en lo que tiene ahora".

“El libro de pases acá cerró y desconozco, no digo de lo que se habla en Argentina, fundamentalmente digo en Buenos Aires… En 30 días podríamos haber armado entre cuatro y cinco equipos diferentes con todo lo que se dice y el problema es que, después, a mí me toca aclarar cosas que no genero. En este caso, la realidad es que las noticias están allá y yo vivo acá”, añadió.

Armani renovó en febrero de 2022 la renovación de su contrato hasta diciembre del 2024, mientras que Enzo Pérez tiene vínculo con River hasta diciembre de este año y podría retornar a Deportivo Maipú, club de donde surgió.

Por último, el DT de Inter Miami elogió a Lionel Messi al decir: “En los últimos años de Leo hemos visto mucho de esto y, en realidad, ahora no está haciendo ni más ni menos de lo que vimos hace siete meses en la Copa del Mundo. Y otra cosa que también pasa es ratificar con hechos algo que dijo apenas llegó: vengo a competir y ver si podemos ganar”.

Las declaraciones del Tata Martino