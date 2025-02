Qué dijo el Cholo Simeone sobre la gran actuación de su hijo en la goleada del Atlético Madrid

Embed - ATLÉTICO MADRID 5-0 GETAFE y pasó a semis. Doblete de Simeone. Goles Julián y De Paul | Copa del Rey

"El primer gol lo celebré como lo necesitaba, el segundo menos y el tercer gol más, pero no tengo relación a nada de gritarlo o no. Hay momentos que entiendo que el partido no está cerrado y por eso la efusividad de una manera u otra, con respecto a la importancia que tiene le gol en el partido", explicó Simeone sobre cómo vivió los goles de su equipo.

Para finalizar, concluyó: "El equipo interpretó bien el partido. Tuvo velocidad, intensidad, agresividad ofensiva. El Getafe cambió mucho con respecto al del partido con la Real Sociedad o con el Barcelona, pero nosotros hicimos un partido con intensidad muy alta".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/IvaanBlanco26/status/1886911603729199567&partner=&hide_thread=false Simeone: "Siempre que un chico de cantera lo hace bien, es una ilusión para nosotros y para el aficionado".



Dejando claro el tema de la cantera. Si hay un jugador que lo merece, jugará en el primer equipo.



Giuliano simplemente es otro ejemplo más. pic.twitter.com/jrPunAfpJ0 — Iván (@IvaanBlanco26) February 4, 2025

Ahora el Atlético Madrid esperará para conocer al resto de los clasificados a las semifinales de la Copa del Rey. Entre miércoles y jueves se completará la llave de cuartos de final, la cual está conformada por los partidos entre: Leganés-Real Madrid, Real Sociedad-Osasuna y Valencia-Barcelona

Qué dijo Diego Simeone sobre el derbi ante Real Madrid

A la hora de hablar sobre la visita del Atlético Madrid al Santiago Bernabéu, el sábado 8/2 a las 17, aseguró que el equipo trabará de la mejor manera: "La gente que entra lo hace con mucho entusiasmo. Si metemos esa estabilidad y competencia nos da posibilidades para seguir haciendo como lo estamos haciendo".

"A partir de ahora aparecerán un montón de cosas sobre el derbi, pero eso es bonito que suceda", sumó. En cuanto a las polémicas que envuelven al Merengue, Simeone culminó: "Respeto absolutamente la opinión que tienen todas las personas".