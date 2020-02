Pusineri le puso el pecho a las críticas

Independiente no atraviesa su mejor momento. Después de un inicio con algunos signos positivos del ciclo de Lucas Pusineri, el equipo entró en un declive que se profundizó con la dolorosa derrota en el clásico ante Racing.

La victoria ante Fortaleza en el debut en la Copa Sudamericana fue apenas un bálsamo, un efecto placebo cuyo efecto se diluyó parcialmente con el agónico empate del último lunes ante Arsenal, por la Superliga.

Te puede interesar: Una bajada de línea de Juan Román Riquelme causó mucho ruido en el mundo Boca

El entrenador aseguró que entiende las críticas como las que exteriorizó Ricardo Bochini, ídolo de la institución, y remarcó que debe acostumbrarse a las “exigencias” de un club como Independiente.

“Independiente exige, hay que acostumbrarse. La exigencia siempre existió. En lo posible hay que ganar y dejar una imagen positiva. Tenemos la fe intacta para ser más sólidos”, afirmó Pusineri en conferencia de prensa.

Te puede interesar: ¿Sciacqua firma el empate ante Boca?

Sobre los dichos de Bochini (“algunos jugadores no se dan cuenta dónde están”), el entrenador del Rojo opinó: “Las declaraciones de Bochini se entienden y nosotros sabemos que el festejo ante Arsenal fue un desahogo”.

“Tenemos que mejorar el tema de las expulsiones evitables y corregir para no volver a cometer esos errores”, puntualizó sobre un tema que complicó a su equipo en los últimos partidos.

Por otro lado, con respecto a la probable partida de Alan Franco a la MLS estadounidense, aseguró: “Hoy Alan Franco trabajó diferenciado, en las próximas horas habrá una decisión tomada”.

Además, confirmó que el uruguayo Gastón Silva será titular el sábado a las 19.40 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, por la fecha 21 de la Superliga, y reconoció las sensaciones que le produce la llegada de Diego Maradona, entrenador del Lobo, al estadio Libertadores de América.

“La llegada de Maradona es una alegría y una satisfacción. Me encantan los homenajes y lo que le está pasando. Uno no puede olvidar todas las alegrías que nos dio. He hablado con él en un momento especial de mi vida y se lo agradezco”, afirmó Pusineri.