Premios The Best: hay dos argentinos nominados y una llamativa ausencia

Messi-The-Best.jpg

En la edición anterior que se desarrolló en París, Messi ganó el premio como mejor jugador; el arquero de Aston Villa, Emiliano Dibu Martínez y el entrenador Lionel Scaloni, tras ser campeones del mundo en Qatar 2022.

Julián-Álvarez.jpg

Di Martínez no fue nominado en los premios The Best

La FIFA anunció los tres arqueros finalistas para el premio The Best 2023 y no figura Emiliano Dibu Martínez, ganador del Trofeo Yashin en la gala del Balón de Oro.

El brasileño Ederson (Manchester City), el belga Thibaut Courtois (Real Madrid) y el marroquí Yassine Bono (Sevilla/Al Hilal) disputarán por el título al mejor guardameta del 2023.

Se premia al arquero más destacado del fútbol masculino entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023.