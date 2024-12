Por qué Álvaro Fidalgo no podría jugar para la Selección de México pese a su naturalización

Alvaro Fidalgo.webp El jugador de América de México, que se prepara para las semifinales de la Liga MX, habló sobre el posible llamado a la Selección de México.

"Sí, soy mexicano, pero no de ahora. Hace ya un montón de meses que se dio, pero no pensé que tenía que decirlo al público. Lo de la selección es otra cosa, son cosas de las que no hay nada qué hablar", afirmó el jugador de 27 años en conferencia de prensa.

