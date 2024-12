Sin dar nombres específicos, Benedetto fue contundente al describir su experiencia en sus últimos meses en Boca: “No quiero entrar en detalles ni tampoco nombrar a nadie ni meterme en el mundo Boca porque no me interesa en este momento. Pero en el último tiempo, sí [la pasé mal]”.

pipa benedetto1.jpg Benedetto habló sobre su última etapa en el club.

Además, sorprendió con su sinceridad al decir: “Varias veces quise agarrar del cogote a varios. Pero me contuve y dije: ‘No, voy a terminar bien’, porque ya sabía que me quedaban seis meses y que iba a hablar con Román para que me dé una mano para salir”.