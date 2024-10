Pier Barrios se refirió al penal que falló San Lorenzo frente a Godoy Cruz en el Malvinas

"A mí lo que haga el rival no me importa, siempre pienso en lo que puede hacer mi equipo. El jugador es dueño de tomar decisiones, yo me preocupo por mis compañeros. No me molesta para nada si otro decide picar la pelota en un penal", resaltó

"Cada uno es responsable de la decisión que toma y si después se hace cargo de las consecuencias, la verdad que lo engrandece. Nosotros siempre apoyamos las decisiones que toman nuestros compañeros, sabiendo que hay que tener mucha responsabilad y que jugamos en un deporte colectivo".

Con respecto a los 43 minutos que se jugaron este sábado, aseguró: "Queríamos ganar el partido, sabíamos que era un partido atípico y el que hacia el gol iba a ganar. Seguimos sumando y continuamos en el lote de equipos que pretenden clasificar a las copas".

La palabra de Pier Barrios