Pier Barrios: "Godoy Cruz se va a quedar en primera división"

Pier Barrios Godoy Cruz 1-.jpg Pier Barrios viene aportar su experiencia a Godoy Cruz, tiene 31 años y muchos partidos encima. Foto: Pablo González Prensa Godoy Cruz

El futbolista dejó en claro su alegría por jugar en el Tomba y reconoció: "Es un salto muy grande en mi carrera. Es muy importante haberme venido de un equipo de una categoría inferior y arribar a una institución tan grande como Godoy Cruz. Es un orgullo muy grande y estoy muy agradecido. Las expectativas que tengo son las mejores, tenemos plantel y material para pelear por objetivos importantes".

Sobre la comprometida situación que vive el club de estar peleando el descenso, opinó: "Godoy Cruz se va a quedar en primera división, por la buena calidad de jugadores que hay. Es una situación que la tenemos que tomar con la responsabilidad y la seriedad que se merece, este equipo está para pelear por metas grandes no para luchar abajo".

El experimentado jugador nacido en Córdoba, agregó: "Estoy sorprendido con la institución, por las lindas instalaciones que tiene, con la calidad de jugadores que hay. Me siento muy contento de poder vestir la camiseta de Godoy Cruz y tengo muchas ganas de dar lo mejor en este club".

Pier Barrios Godoy Cruz dos-.jpg Pier Barrios vuelve a ser dirigido por la dupla Favio Orsi- Sergio Gómez, estuvieron juntos en San Martín de Tucumán. Foto: Pablo González Prensa Godoy Cruz

Ante la consulta del periodista de Radio Nihuil Diego Agrain -le preguntó por las sensaciones de volver a jugar en primera división- (ya lo hizo en Belgrano de Córdoba) el jugador opinó: "Como jugador siempre deseo lo máximo, siempre aspiro a jugar en primera división, es por lo que luchamos todos los días y hoy tengo el privilegio, la bendición de volver a integrar un plantel de primera división. Hace varios años que la estaba peleando en el ascenso, nunca bajé los brazos, sé lo que es jugar en la máxima categoría, tengo varios partidos".

pier barios conferencia.jpg Pier Barrios habló en conferenciad e prensa en la sede del club. Foto: Prensa Godoy Cruz

"Cuando surgió la posibilidad de venir a Godoy Cruz, no lo dudé, me sedujo el llamado de Favio Orsi y Sergio Gómez que me dirigieron en San Martín de Tucumán, donde terminamos primeros y después se interrumpió el campeonato por la pandemia. Conozco cómo trabajan y los apasionados que son por su trabajo. Me integré rápidamente al grupo y me siento muy cómodo", cerró el jugador, que fue muy claro en sus palabras.