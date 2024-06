Patricio Ostachuk reconoció la dificultad que tuvo Deportivo Maipú ante Chacarita: "no encontrábamos espacios"

Al defensor se lo vio en reiteradas ocasiones intervenir distintos espacios de la cancha para poder avanzar en campo rival y dar vuelta el adverso marcador. Al respecto, el ex Independiente de Avellaneda explicó: “En mi cabeza está por ahí el querer romper líneas pero al técnico a veces mucho no le gusta. Si arriesgo de esa manera y quedo mal parado atrás, puede terminar en gol así que prefiero hacer las cosas simples y, en base a eso, buscar el gol".

El arbitraje de Fabricio Llobet tuvo sus falencias y fallos cuestionables pero Ostachuk no quiso profundizar al respecto sino que contó: “No me gusta hablar del arbitraje pero creo que estuvo errático. Me pidió disculpas (Llobet) después al final del partido porque, cuando le fui a hablar, me empujó y yo le dije que si yo hago eso, termino expulsado. Pero bueno, prefiero no hablar de los árbitros”.

Deportivo-Maipú.jpg El Deportivo Maipú deberá reponerse para jugar el próximo domingo frente a San Martín de Tucumán. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

►Te puede interesar: Deportivo Maipú cayó frente a Chacarita y salió de los puestos del Reducido

La segunda rueda de la Primera Nacional recién inicia y la pelea por los puestos del Reducido se anticipa reñida hasta el final y el defensor del Cruzado así lo analizó: "Va a ser así, son equipos difíciles. Esto se labura día a día, semana a semana".

El próximo compromiso será frente a San Martín de Tucumán, de local, el domingo que viene a las 16 horas. “Vamos a trabajar y a corregir los errores que se vieron y, en base a eso, reforzarnos para toda la jornada que viene. San Martín es un equipo duro también que en la cancha de ellos se hace fuerte pero iremos con nuestras armas a buscar la victoria", cerró el defensor.

El testimonio de Patricio Ostachuk