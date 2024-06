Juan Manuel Sara hizo una fuerte autocrítica tras la derrota de Maipú: "no me gustó el equipo hoy"

Sobre el desempeño del equipo en este inicio de la segunda rueda y sobre el rival, Sara esgrimió: "Es un rival que tiene jerarquía, nos cerraron los espacios y nos costó encontrar esa fluidez en el juego y creo que fue un partido nuestro que, en general, no fue bueno".

En ese sentido, Juan Manuel Sara brindó una perspectiva de cómo se dará esta segunda etapa de la Primera Nacional. "La segunda rueda va a ser durísima. Si estamos de esta manera, nos va a costar, está bien claro. Ojalá nos sirva de ejemplo y de mensaje" afirmó haciendo una fuerte autocrítica.

Deportivo-Maipú-Chacarita-5.jpg Al Deportivo Maipú le costó más de la cuenta y cayó ante Chacarita 2 a 0. Axel Lloret/UNO.

La meta de ingresar al Reducido estaba cumplida en la antesala de este partido, sin embargo el panorama cambió y, al referirse al corto plazo, Sara afirmó: "El objetivo ahora es San Martín de Tucumán. La realidad es que tenemos que ir partido a partido. Obviamente de esta manera no va a alcanzar. No me gustó el equipo", remarcó nuevamente.

Por otra parte, al respecto del trabajo con las nuevas incorporaciones, el entrenador expresó: "A veces es difícil porque uno viene hace cuatro meses trabajando con los chicos con movimiento y por ahí, tirarlos a la cancha sin ese previo conocimiento de tener tan clara la idea, puede ser contraproducente. Pero creo que los que llegaron nos van a sumar y tienen que imponerse y hacernos mejor".

Sara (2).jpeg Juan Manuel Sara hizo una fuerte autocrítica pensando ya en el partido frente a San Martín de Tucumán.

Por último, Juan Manuel Sara aludió a la presencia de Enzo Pérez durante toda esta semana en los entrenamientos del Cruzado. "Haber tenido a Enzo fue un lujo, para los chicos también. Ver esa calidad de futbolista que es, su experiencia. Él tiene su contrato en Estudiantes, a uno le encantaría poder tenerlo pero es casi una utopía, pero fue muy linda la experiencia de que estuviera".

La conferencia de prensa de Juan Manuel Sara