Para Matías Reali fue justo el empate de Independiente Rivadavia con Godoy Cruz

Matías Reali y el aliento de los hinchas de la Lepra

El ex Gimnasia y Esgrima de Jujuy destacó la fiesta que se vivió en el Gargantini, con los hinchas de la Lepra y afirmó: "Lo más lindo se vivió en las tribunas con la fiesta de la hinchada de la Lepra. Ya no me sorprende y siempre me sacó el sombrero por el aliento que nos dan".

Independiente Rivadavia en estas dos primeras fechas marcha invicto con un triunfo por 2 a 0 ante Lanús, y esta igualdad de local ante el Tomba. Sobre este inicio auspicioso, afirmó: "Es importante que seguimos sumando, no nos han convertido goles en los dos partidos que hemos jugado en este torneo. Nosotros sabemos que tenemos que sacar muchos puntos en este certamen, somos un equipo más sólido en esta segundo torneo del año"

Matías Reali Lepra.jpg

La palabra de Matías Reali