Para Fausto Montero, el balance en el Deportivo Maipú es positivo

El experimentado jugador hizo un análisis de la campaña y reconoció: "El balance es realmente positivo, por lo que se generó en lo deportivo con el equipo y el crecimiento institucional. El objetivo que teníamos era ingresar al Reducido o clasificar a la Copa Argentina, pero no pudimos lograrlo. Lo que se valora es el buen torneo que hicimos y que fuimos protagonistas en todas las canchas".

"A la institución se la mira con otros ojos por el juego que desplegamos. Esta es la segunda participación del equipo desde que ascendió. Es un club muy importante en la categoría".

Con respecto a su momento personal y su futuro, afirmó: "La verdad que he tenido un buen torneo, me he vuelto a sentir jugador, he tenido mucha confianza cuando entro a la cancha. A fin de año veremos cómo definiremos el tema contractual, estamos charlando con los dirigentes, estamos muy cómodos con la familia. Veremos lo que se resuelve, ojalá sea lo mejor para todos".

Juan-Manuel-Sara-Deportivo-Maipu.jpg Montero elogió el trabajo de Juan Manuel Sara que se fue a Ferro. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Fausto Montero y la salida de Juan Manuel Sara

Fausto Montero se refirió a la salida del entrenador Juan Manuel Sara y admitió: "Va a costar la salida de Juan Manuel Sara. Era sabido de su partida por el buen trabajo que hizo en tan poco en el Deportivo Maipú. El equipo tuvo una identidad de juego, le deseamos lo mejor y nos quedamos con una gran imagen de él y todo su cuerpo técnico. Ahora nosotros nos tenemos que proyectar a la idea del nuevo entrenador".