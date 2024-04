Pablo Toviggino cargó contra la Brujita Verón por estar a favor de las SAD

veron 1.jpg

“Vos y otro que vive más en México que en Argentina, ¡¡¡son los mulos de una idea ajena a ustedes!!! ¡No olviden que necesitan de los votos de la Asamblea de AFA! Ya no hay DNU que nos obligue”, escribió reposteando una nota sobre una propuesta a futuro para el “Pincha”.

En esa frase muchos leyeron también un palo por elevación a Andrés Fassi, presidente de Talleres, que en los últimos días también hizo declaraciones al respecto: “En el momento en que las SAD se puedan aceptar va a ser la mejor decisión que le pueda pasar al fútbol argentino. Sería una decisión a favor del fútbol argentino. El que quiera ser una sociedad sin fines de lucro que los sea”, declaró Fassi hace unos días.

Por otra parte, Toviggino deslizó una primicia que estaría planeando en la AFA: “Cuando se conozca el proyecto que prepara AFA, quedarán ambos, con el culo al aire”, advirtió la mano derecha del presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Juan Sebastián Verón y su versión de las SAD

El directivo de equipo platense, Juan Sebastián Verón, junto al presidente de Talleres, Andrés Fassi tienen una línea similar, aunque en el caso del mandamás cordobés, directamente se refirió públicamente a permitirle el ingreso a las Sociedades Anónimas Deportivas al fútbol argentino. Es más, hoy Talleres tiene gerenciado el fútbol profesional, y a la hora de hablar de las SAD, remarcó: "Sería muy bueno que nos den la oportunidad al que quiera ser SAD y si puede crecer en esa estructura, lo pueda hacer. Respeto que el 98% de los clubes quieran seguir siendo sociedades sin fines de lucro, pero que nos permitan a los que queremos ser una SAD".

El ex jugador desmembró su idea de las SAD y los beneficios que podría tener el club : “Lo primero que se hace es ver los malos ejemplos de sociedades anónimas, no los buenos. Si vamos a ver las sociedades civiles que quebraron en Argentina, son un montón. Posiblemente en un futuro podamos dar algún tipo de discusión con una propuesta más armada y no hablo de capitales extranjeros, sino capitales que ayuden al club”, cerró.