Pablo Ortega está motivado de jugar en Gimnasia y Esgrima

Pablo ORtega uno.jpg El volante Pablo Ortega aseguró que le seduce venir a Gimnasia y Esgrima, que viene de pelear por el ascenso.

El mediocampista habló con Ovación de las expectativas que tiene en el equipo del Parque y manifestó: "La verdad que me siento muy contento de esta nueva etapa que estoy viviendo. Llegué sobre el cierre del libro de pases. Me he encontrado con un grupo muy bueno en lo humano y futbolístico y estamos trabajando para dejar todo por este club".