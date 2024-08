Oscar Ruggeri lo definió a Marcelo Gallardo su modo: "Es el dueño de River"

river plate-presentacion-marcelo gallardo.jpg Oscar Ruggeri se refirió a la conmoción que ha generado en River Plate el retorno del entrenador Marcelo Gallardo.

El analísis de Oscar Ruggeri sobre el retorno del Muñeco Marcelo Gallardo

Respecto a la presentación de Marcelo Gallardo, Ruggeri dijo en ESPN, donde es comentarista del programa F90: "Nos vino a saludar, estuvimos charlando un ratito. Está como relajado. Es un riesgo de todas maneras. Estos tipos grandes, con lo que han hecho, estas vueltas tienen un riesgo. ¿Cómo no? La gente está ilusionada mal. Con Demichelis eran candidatos eh. Pero estos equipos cuando juegan Libertadores, como Boca, son candidatos. Él mismo tiene una responsabilidad de volver, porque éste no vuelve porque total ya está y tiene una estatua. Éste empieza a competir. No pone en juego la corona, pero es una responsabilidad grande", agregó quién ganó la Copa del Mundo de México 1986 con la Selección argentina que diría Salvador Bilardo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/1820500318829895709&partner=&hide_thread=false Oscar Ruggeri sobre el regreso de Marcelo Gallardo a River en @ESPNArgentina:



“Es un riesgo, sí. Estos tipos grandes así, con lo que han hecho, estas vueltas tienen riesgo. La gente está ilusionada, pero mal. ¿Y si de pronto después no le va bien?



River con Demichelis… pic.twitter.com/8oXgdYBWUP — dataref (@dataref_ar) August 5, 2024

El Cabezón Oscar Ruggeri no sólo tiró flores a Marcelo Gallardo

Además, el ex futbolista cordobés, que también jugó en Boca, Vélez y San Lorenzo, se refirió a la actitud que podrían tomar los dirigentes de River: "¿Qué hicieron? Ahora le van a dar la llave. Los dirigentes empresarios, grosos, quieren ser protagonistas, pero si son inteligentes como Jorge Brito, si después la foto final se la va a sacar con Gallardo. Ya la del principio se la sacó. Y si llega a la final, entregándole la Copa... Si tienen un ego grande, no les deja ver la realidad. El presidente del Madrid no le entrega la llave a nadie".