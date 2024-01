Omar Sperdutti dijo que la Asamblea de la Liga se hará a pesar del cuestionamiento de tres clubes

►TE PUEDE INTERESAR: Independiente Rivadavia le ganó a Gimnasia La Plata en un partidazo y logró el primer triunfo en Primera

federacion mendocina de futbol-presidente- omar sperdutti.jpg Omar Sperdutti.

La respuesta de Sperdutti

"Cómo no voy a estar sorprendido si después de 70 u 80 años de dominar la Liga, los clubes enojados hubieran venido a dialogar y lo resolvíamos. Acá lo único que se hizo fue adelantar nueve días las elecciones porque consideramos que en vez del 11 o el 20 de febrero es mejor que se hagan antes para que la nueva comisión directiva pueda armar el campeonato. Parece que hay consejeros que no hablan con los presidentes de los clubes, eso fue aprobado en la última asamblea del año pasado", dijo en el programa Hola Mendoza, de Canal 7 Mendoza.

"La modificación del estatuto fue aprobada por todos los consejeros. Nosotros tenemos todo en regla, está todo en condiciones, acá lo que pasa es que es largo de hablar. mucha gente se va a enterar de algunas cosas, por ejemplo una firma de un Carlos Castro, que cuando fue presidente de la Liga dejó una deuda importante y no volvió nunca más", señaló.

"Para mí todos los clubes son importantes, son importantes Banfield, Gutiérrez, Rodeo del Medio. Respeto a Godoy Cruz, Independiente Rivadavia y Gimnasia, pero todo se hizo todo en regla, como corresponde, lo que soliciten ellos se los vamos a dar, hasta ahora la asamblea del viernes se realizará. Es la forma en que ha actuado este gente, desde el 28 de diciembre que la Liga está abierta y nunca fue nadie", aclaró.

Daniel Vila Independiente Rivadavia carlos castro (9).jpeg Carlos Castro aspira a ser el próximo presidente de la Liga Mendocina.

Luego siguió apuntando contra los clubes que lo cuestionan al decir: "Hoy tenemos un evento muy importante, hoy viene gente del Consejo Federal a Mendoza, ellos amenazan con un montón de cosas, ya pasó algo en San Luis (NdeR: la Liga de esa provincia podría ser desafiliada) y si sucede algo parecido acá perderán todos los clubes. Las cosas se han hecho bien, mi aval es que 28 equipos me firmaron para aprobar esta comisión directiva. Fernando Carrera (el consejero de Gimnasia) no puede hablar porque todavía tiene que rendir cuentas en la Justicia, dejaron 80 millones de pesos en deudas".

La queja de los grandes

Las instituciones denunciantes se presentaron el martes por la tarde, en Garibaldi 83, de Ciudad, con un escribano para dejar constancia de su reclamo. Dos de los puntos cuestionados se relacionan con la fecha de la asamblea y con las notificaciones realizadas en forma indebida. Eso, por sí solo, invalida la convocatoria.

Pero hay un hecho más serio y es el relacionado con la reforma estatutaria realizada hace dos años, que habría sido literalmente "escondida" y con la que se perjudica a los clubes fundadores y se favorece a asociaciones intermedias otorgándoles voz y voto.

Para la renovación de autoridades que debe hacer este año en la LMF, hay dos dirigentes que han expresado sus pretensiones: Omar Sperdutti, que va por la reelección y Carlos Castro, de Independiente Rivadavia.

La entidad que actualmente preside Omar Sperdutti fijó como fecha de la asamblea en la que se eligen autoridades el próximo viernes 2 de febrero cuando el estatuto de la entidad de calle Garibaldi establece ese acto que debe realizarse entre el 11 y el 20 de febrero.

El otro aspecto que se cuestiona es que los clubes afiliados no fueron notificados como debe hacerse legalmente, por carta certificada. Si bien las comunicaciones hoy se realizan via mail o por WhatsApp, estas modalidades no están contempladas en el estatuto, lo cual sin duda deberá ser considerado en una próxima reforma.

Lo cierto es que el llamado a asamblea ordinaria en el que figura como último punto del orden del día la elección de presidente, Consejo Directivo, Consejo de árbitros, Tribunal de Penas y Tribunal de Cuentas está hecho para el viernes.

Los tres clubes que presentaron este martes su reclamo pidieron que se disponga la nulidad del llamado a asamblea general ordinaria. Si así no ocurre, harán las denuncias pertinentes en la Dirección de Personas Jurídicas y ante la Justicia.

El documento que ingresó este martes por la noche en la Liga, patrocinado por el escribano Sebastián Berti García, fue suscripto por Pablo Daniel Brunetti, de Gimnasia y Esgrima; Carlos Castro, de Independiente Rivadavia y Mauricio Tomaselli, de Godoy Cruz Antonio Tomba.

En el escrito tras exponer las irregularidades estatutarias ya mencionados se explica también que se tomó conocimiento de la inscripción en Personas Jurídicas de una reforma estatutaria que "bajo ningún punto de vista se condice con lo resuelto en la asamblea ordinaria (de 2022) en la que se planteó esa modificación".

Lo más grave de esa enmienda liderada por Sperdutti es que les quita a los clubes fundadores un voto. Históricamente los clubes que tienen la categoría de fundadores han tenido dos votos.

No mucho menos grave es que se les da voz y voto a entidades intermedias que no son clubes como es el caso de agrupaciones de árbitros y de ex jugadores como también equipos de futsal.

Para hacer más escandalosa esa reforma se determina que la elección de autoridades debe incluir al Consejo Directivo a pesar de que siempre se ha elegido sólo el presidente y después él y los asambleístas y consejeros acuerdan el resto de la comisión.