Omar Cochina Olguín habló del momento histórico de Gimnasia y Esgrima y de las chances de ascender a Primera

El Cochina Olguín habló sobre este momento histórico del Lobo, que está a noventa minutos de llegar a la final, y le dijo a Ovación: "La verdad que lo vivo con mucha ilusión, es un momento único, histórico, que estamos viviendo al estar a un paso de llegar a primera división. Este plantel me genera mucha confianza, ha demostrado tener mucha personalidad y carácter".

"Es un equipo que ha crecido y que tiene los pies sobres la tierra. Hay mucha unión entre la dirigencia, el cuerpo técnico y los jugadores, sé que todas las patas están unidas para llevar a cabo este partido trascendental que tenemos", agregó.

plantel de Gimnasia 1991.jpg En 1991 Gimnasia y Esgrima perdió la final ante San Martín de San Juan y no pudo subir al Nacional B.

Con respecto a San Martín de San Juan, el adversario del Mensana, opinó: "Siempre hemos tenido una rivalidad sana, vamos a tener una revancha después de la final que jugamos en 1991 para ascender al Nacional B. Pasaron 33 años de ese partido que jugamos contra ellos, nos tocó ser parte de ese plantel y jugar esa final, ahora esperamos que la ganemos y lleguemos a primera".

omAR olguin y Víctor Legrotaglie.jpg El Cochina Olguín estaba junto a su maestro, Víctor Antonio Legrotaglie.

La emoción del Cochina Olguín por Gimnasia y Esgrima

"Representa todo Gimnasia y Esgrima para mí, me crieé, nací en este club, es todo. Me emociono mucho cuando hablo del Lobo. Hice toda mi carrera, no me considero un ídolo. Soy un representante de todos los chicos de inferiores que tenían de ilusión de llegar a primera. Desde los 13 años que estuve en el club, debuté a los 19 en primera y me retiré a los 34 años", cerró.