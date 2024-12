Nuevo compañero para Luis Suárez en Inter Miami: de quién se trata

El haitiano disputó 40 partidos la última temporada. En ellos, logró aportar un total de diez goles y, además, brindar ocho asistencias para sus compañeros.

El Inter Miami será el décimo club de una carrera que desarrolló en su mayoría en el fútbol de Estados Unidos. Además, tuvo experiencias en Alemania, República Checa y Canadá.

Su primer club, en 2012, fue Tampa Bay Rowdies. Posteriormente tuvo paso por Fort Lauderdale Strikers, A. C. Sparta Praga (República Checa), F. C. St. Pauli (Alemania), Philadelphia Union, FC Dallas, Houston Dynamo, Nashville SC y Vancouver Whitecaps F. C. (Canadá).

Embed - Fafa "Gazelle" Picault en Instagram: "From the bottom of my heart, thank you Vancouver. From the beautiful city, fans, new friends, front office, and amazing staff, thank you. Last but greatest, thank you to the fantastic brothers I was blessed to share a locker room with daily. Nothing but love for each and every one of you. God bless you all #standbyme"