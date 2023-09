Nicolás Tagliafico le puso el hombro a la Selección argentina y marcó su primer gol

taglliafico 2.jpg Nicolás Taglaifico hizo su primer gol en la Selección argentina y Dybala lo felicitó

El defensor de 31 años y más de 50 partidos internacionales, no solo marcó sino que lo hizo golpeando la pelota con el hombro y las repercusiones no tardaron en aparecer en las redes sociales.

"Claroooo @tagliafico3 Buen hombrazo", fue la inmediata reacción de su amigo Paulo Dybala, ausente en esta fecha FIFA en el plantel de la Selección argentina.

Nicolás Tagliafico en la Selección argentina

Nicolás Tagliafico integró la Selección argentina Sub 15, Sub 17 y Sub 20, jugando mundiales con estas dos últimas para luego saltar a la Mayor en 2017 y estar presente en el Mundial de Rusia 2018.

El defensor fue capitán en el inicio del ciclo de Scaloni, tiene el título de campeón de la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, y este martes, en la altura de La Paz, con un hombrazo, hizo su primer gol con la celeste y blanca.