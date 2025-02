Nicolás Servetto tuvo su estreno oficial en Gimnasia y Esgrima

Si bien no tuvo la oportunidad de convertir, el nuevo 10 del Lobo jugó un gran partido y desequilibró cuando tuvo la oportunidad. Su homónimo, Nicolás pero Ferreyra fue quien logró marcar la igualdad para Gimnasia y Esgrima ante Estudiantes de Río Cuarto, y pudo darle la oportunidad al Lobo de dejar un punto en casa. "Me faltó el gol, tuve situaciones. Pero hay que tener paciencia porque vivimos de esto los delanteros. Hoy no toca, y quizás en la próxima fecha sí", expresó Servetto al respecto.

Nicolas Servetto1.jpeg Nicolás Servetto no pudo convertir para Gimnasia y Esgrima pero fue desequilibrante en el empate ante Estudiantes de Río Cuarto. Foto: Martín Pravata/UNO

Al Lobo le costó por momentos poder concretar en el área pero, en lo colectivo, Nicolás Servetto destacó: "El equipo se vio bien, no fue el resultado que esperábamos pero también sabíamos que jugábamos contra un rival duro. Se rescató un punto en casa que lo tenemos que hacer valer".