Nicolás Otamendi dejó en claro sus chances de volver al país para jugar en River

"Mi familia está muy cómoda. Mis hijos llevan muchísimos años acá y se me hace cada vez más difícil volver a Argentina. El país no está en un buen momento. Me encantaría estar cerca de mis padres, hermanos y amigos, pero la situación es complicada", argumentó el ex futbolista de Vélez en diálogo con Dsports.

Con 36 años, Nicolás Otamendi juega en el exterior desde 2010 y en su larga trayectoria pasó por Portugal (Porto y Benfica), Brasil (Atlético Mineiro), España (Valencia) e Inglaterra (Manchester City) sumando 20 títulos a nivel de clubes.

Otamendi también se postuló para los Juegos Olímpicos

“Sería un sueño estar como mayor en los Juegos Olímpicos. Uno siempre quiere estar pero el que decide es Mascherano", asumiò Otamendi en el mismo sentido que se habían expresado algunos de sus compañeros de la Selección argentina como Rodrigo De Paul y el Dibu Martínez.

Ota debutó en la Selección argentina en 2009, acumula 6 goles en 109 partidos.