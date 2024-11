Nicolás De la Cruz le dio una tajante respuesta a River tras los rumores de su regreso

Nicolás-De-la-Cruz.jpg Nicolàs De la Cruz.

En diálogo con ESPN, De la Cruz, que días atrás había publicado un fuerte mensaje en redes sociales para aclarar su situación en el Fla, dijo: "Hoy estoy muy contento en Flamengo, viviendo una etapa nueva. Para mí también era ver si estaba a la altura del fútbol brasileño en un club así".

De la Cruz reveló por qué razón se fue de River

Por último aclaró por qué razón se fue de la entidad riverplatense. “Lo que sucedió luego de nuestra eliminación de Libertadores con Inter… vinieron una serie de circunstancias que no voy a entrar en detalle, no me hicieron sentir cómodo y ya no estaba cómo dentro del club, entonces obviamente no hay ningun jugador por encima de ninguna institución y la decisión fue salir“, le dijo a ESPN F12.