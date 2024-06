Nicolás Fernández tras el empate con Rosario Central: "Necesitamos recargar pilas"

"Tengo contrato con Godoy Cruz y lo voy a respetar mientras no llegue una oferta que le sirva al club y me sirva a mí. Vamos a respetar el contrato", aseguró Nicolás Fernández tras el empate con Rosario Central.

Sobre este compromiso, correspondiente a la fecha 5 de la Liga Profesional, el Indio Fernández analizó: "Nos vi sólidos, capaz nos faltó un poco más de efectividad", a la par que agregó: "La verdad que nos queda una sensación amarga por la seguidilla que venimos teniendo. Nos habíamos acostumbrado a otras cosas y creo que el descanso nos va a venir bien para cargar las pilas y volver a ser el Godoy Cruz que éramos".

Godoy Cruz Rosario.jpeg Badaloni y el Indio Fernández en el partido entre Godoy Cruz y Rosario Central. Axel Lloret/UNO

►Te puede interesar: Godoy Cruz se va de vacaciones en medio de una racha negativa

La Liga Profesional entrará en receso al concluir esta fecha debido a que se jugará la Copa América. Luego se retomará la actividad el fin de semana del 21 de julio, una semana después de la finalización del certamen a disputarse en Estados Unidos.

Este período los equipos lo utilizarán para descansar y reforzarse, preparándose para la segunda mitad del año. En ese sentido, el Indio consideró que a Godoy Cruz le hace falta este receso para recargar energía. "Necesitamos recargar las pilas porque ha sido un primer semestres muy cargado y no tengo dudas que después del receso vamos a volver mejor", aseguró el Nicolás Fernández.

La palabra del Nicolás Fernández