Nicolás Del Priore disfruta del fútbol y pasa por un gran momento en Deportivo Maipú

►TE PUEDE INTERESAR: Guillermo Ferracutti tiene asistencia perfecta en el Deportivo Maipú

Elogió al plantel cruzado y señaló: "Tiene como virtud mucha entrega, convencimiento y compañerismo. Todo el plantel tira para el mismo lado, nos apoyamos unos con otros, y estamos convencidos del sistema de juego del entrenador: ser agresivos, intensos, con mucha personalidad para tener la pelota y jugar. Ser protagonista siempre con cualquier rival".

El talentoso volante habló de la clave para poder tener continuidad y reconoció: "Hay que entrenarse todos los días al cien por ciento y así estar bien a disposición del entrenador. La confianza ha sido fundamental para poder rendir en la cancha y tratar de dar lo máximo por el equipo"

►Te PUEDE INTERESAR: Juan Manuel Sara valoró el empate del Deportivo Maipú: "El equipo no me ha gustado"

Con respecto a su cuenta pendiente en el fútbol confesó: "Creo que me quedó la espina de no tener la chance de jugar en Independiente, pero estoy muy contento por el recorrido que he tenido en mi carrera. Tuve momentos malos en divisiones inferiores que no jugaba por ser chiquito, pero salí adelante con mi esfuerzo, constancia y la ayuda de la familia, que siempre me apoyó en los momentos difíciles para seguir ejerciendo en esta profesión tan linda. Le sigo metiendo para seguir creciendo y nunca bajé los brazos".

La última práctica pensando en All Boys