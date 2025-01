Nico Sánchez, máximo goleador y leyenda de Los Pumas, anunció su retiro del rugby

"Hoy cierro una etapa muy importante de mi vida. Después de muchos años de dedicación, esfuerzo y pasión, he tomado la decisión de retirarme del rugby, un deporte que no solo me formó como jugador, sino también como persona", indicó el tucumano de 36 años cerrando especulaciones respecto de que seguiría jugando en Japón o la MLR de Estados Unidos.

sanchez.jpg Nico Sánchez eligió una foto con Los Pumas en Mendoza para despedirse.

"El rugby me dio mucho más de lo que podría haber imaginado. Me enseñó valores como el trabajo en equipo, la humildad, el respeto y la resiliencia. Pero, sobre todo, me permitió conocer personas extraordinarias: amigos, entrenadores, rivales y todos aquellos que me acompañaron en este camino", expresó el Cachorro, quien retorno en 2024 a su club, Tucumán Lawn Tennis, y protagonizó una temporada soñada siendo campeón del Regional del NOA, el Torneo del Interior y el Nacional de Clubes, cuya final fue el último partido de una carrera extraordinaria.