Nelson Acevedo renovó su contrato y va por todo con Godoy Cruz

Diego rodríguez y Nelson Acevedo.jpg Nelson Acevedo a la derecha junto al arquero Diego Rodríguez. Foto: Martín Pravata (UNO)

Sobre su vínculo con el club, Nelson Acevedo adelantó: "Hemos renovado el contrato hasta diciembre del 2023, ya nos pusimos de acuerdo con los dirigentes, No fue difícil solucionarlo, tenia ganas de quedarme en Godoy Cruz y me pone muy feliz seguir en esta institución donde me siento muy cómodo".

El ex jugador de Unión de Santa Fe, analizó el partido ante Belgrano por la Copa Argentina y afirmó: "Estoy contento por haber jugado los 90 minutos tras la lesión que tuve. Hay que sumarle que pasamos a la siguiente ronda de la Copa Argentina, un regalo para todos los hinchas que fueron a vernos a San Luis".

Los hinchas del Tomba le brindan mucho cariño a Acevedo, quien reconoció: "Me siento muy agradecido por el cariño que me han brindado los hinchas de Godoy Cruz, y es algo que me ayuda para sumar mi granito de arena al equipo. Vine a tratar de salvar a Godoy Cruz de esta situación fea del descenso, siempre apoyo desde el lugar que me toca ocupar y trato de ser positivo para el grupo".

Nelson-Acevedo-Godoy-Cruz.jpg Nelson Acevedo dijo que van a pelear el torneo y quieren ganar la Copa Argentina Foto: Prensa Godoy Cruz

Al mediocampista se lo vio muy emocionado tras el triunfo ante el Pirata y reconoció: "Lamentablemente hace dos semanas falleció mi suegro. Él siempre me apoyó, después de los partidos me mandaba mensajes y me acordé de él, se me vinieron esas imágenes a la cabeza y me quebré un poco. El año pasado cuando vine a Godoy Cruz falleció mi papá y ahora sucedió lo de mi suegro. He vivido momentos muy duros, pero la vida es así y hay que meterle adelante".

Godoy Cruz se ubica cuarto a 4 puntos del líder Atlético Tucumán y Nelson Acevedo no anduvo con vueltas: "Sabemos el grupo que tenemos, queremos pelear el torneo, tratar de salir campeones y también pensar en ganar la Copa Argentina. Estamos a tres partidos de poder jugar una copa internacional y sería algo muy lindo que Godoy Cruz pueda volver a hacerlo".