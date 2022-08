Favio Orsi y Sergio Gómez dieron otro buen paso en Godoy Cruz

Sergio Gómez Godoy Cruz-.jpg Sergio Gómez fue autocrítico por el rendimiento de Godoy Cruz ante Belgrano Foto: Gentileza Prensa Godoy Cruz

Los entrenadores hablaron con Radio Nihuil y fue Favio Orsi quien manifestó: "A mí el partido no me gustó, valoramos lo más importante que fue acceder a la siguiente instancia de la Copa. Siempre el objetivo en este certamen es poder pasar de fase, pero analizando los rendimientos no fue lo que pretendíamos y el partido solo se pudo resolver por intermedio de los penales".

"Fue un encuentro malo en líneas generales. Nosotros tenemos la cabeza en hacer todo lo posible para dejar a Godoy Cruz en primera y Belgrano en poder ascender", agregó Orsi.

Con respecto al equipo alternativo que pusieron ante el Pirata, reservando a muchos titulares, señaló: "La idea era hacer un mix y darle minutos a jugadores que no los estaban teniendo. Ahora por el torneo nos espera un partido muy duro frente a Arsenal, un rival muy incómodo".

Tras la clasificación, Sergio Gómez agregó: "La verdad es que no fue un lindo partido, no era lo que habíamos planificado. Los partidos frente a Belgrano se dan de esta forma, ellos son un equipo que defiende bien y tienen mucha efectividad. Tenemos la tranquilidad de que los jugadores dejaron todo en la cancha y estamos en otra fase de la Copa Argentina".

Con mucho trabajo y bajo perfil, Favio Orsi y Sergio Gómez han levantado a Godoy Cruz no solo en la tabla de promedios, sino que está en cuartos de final de la Copa Argentina, marcha cuarto en la Liga Profesional y en la tabla general está logrando un cupo para la próxima Copa Sudamericana.

Los festejos del Tomba en San Luis

