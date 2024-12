Nahuel Bernabé y su llegada al Deportivo Maipú: "un gran paso que doy en mi carrera"

Nahuel Bernabé, sobre su llegada al Deportivo Maipú aseguró: "Estoy muy contento por este gran paso que doy en mi carrera. Sabemos que es otra categoría y tendremos otra exigencia, estamos preparados para este desafío que tenemos, llegamos a un club muy ordenado y que quiere pelear el ascenso".

"Deportivo Maipú es una parte importante de mi vida, pudimos lograr un ascenso. Le deseamos lo mejor a Nahuel que es un jugador muy temperamental, es un zurdo de los buenos, ojalá le vaya muy bien va a un club muy lindo donde en el 2023 estuvo a 90 minutos de lograr el ascenso", opinó Walter Bernabé, el ex arquero y tío de Nahuel.

"Mi tío Walter está muy contento, me felicitó y me dijo que es feliz que que pueda jugar en el club donde consiguió un ascenso", reconoció Nahuel Bernabé.

"Me siento muy agradecido al Atlético San Martín, donde pude tener continuidad. Y ahora tengo esta oportunidad de jugar en la segunda categoría del fútbol argentino, estoy en un momento de mi carrera donde quiero seguir progresando como jugador", finalizó.