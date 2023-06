Mundial Sub 20: Israel derrotó a Corea del Sur y se quedó con un histórico tercer puesto

►TE PUEDE INTERESAR: Uruguay irá por su primer título en el Mundial Sub 20

Corea del Sur, de todos modos, jugó un gran torneo, concluyó cuarto y, si bien no pudo repetir el segundo lugar del último Mundial en Polonia, fue uno de los mejores equipos del certamen.

Síntesis

Israel 3: Ofek Melika; Ilay Feingold, Sean Edri, El Yam Kancepolsky y Hadar Fuchs; Roy Navi, Ilay Madmon, Anan Khalaili, Ran Binyamin y Hamza Shibli; y Tai Abed. DT: Ofir Haim.

Corea del Sur 1: Kim Joon-Hong; Park Chang-Woo, Choi Seok-Hyun, Kim Ji-Soo y Bae Seo-Joon; Kang Sang-Yoon, Lee Chan-Ouk, Lee Ji-Han, Lee Seung-Won y Bae Jun-Ho; Lee Young-Jun. DT: Eun-Jung Kim

Goles: en el primer tiempo: 19m. Ran Binyamin (I), y 23m. Lee Seung-Won (C), de tiro penal. En el segundo tiempo: 30m. Omer Senior y 40m. Anan Khalaili (I).

Cambios: en el primer tiempo, 38m. Kang Seong-Jin por Lee Ji-Han (C), En el segundo, 14m. Hwang . In-Taek por Lee Chan-Ouk (C) y Kim Yong-Hak por Lee Young-Jun (C); 17m. Omer Senior por Ilay Madmon (I); 34m. Choi Ye-Hoon por Bae Seo-Joon; y 44m. Ahmad Ibrahim por Hamza Shibli (I).

Amonestados: Ilay Feingold (I) y Anan Khalalli (I).

Árbitro: Ramón Abatti Abel (Brasil).

Estadio: Ciudad de La Plata Diego Armando Maradona.

Público: 15.327 espectadores.