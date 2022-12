►TE PUEDE INTERESAR: El festejo de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, en familia con la Copa del Mundo

"Entonces se lo transmito a él y le dijo que la desilusión puede ser muy fuerte, la gente está muy entusiasmada con esta Selección y él me dice: '¿Qué importa? Seguimos, seguimos porque seguramente va a ir bien y si no va bien, no pasa nada al intentarlo'", contó.

El envión anímico que le dio Messi a Scaloni

"Y ahí a mí me dio un envión anímico increíble porque en ese momento sentía -no sé si la ansiedad- que la gente estaba esperando muchísimo de nosotros porque le dábamos satisfacciones. Tenía que tener esa charla con él, descargarme con él, hablar con él y contarle lo que sentía. Y con su respuesta me di cuenta de que había algo algo que se estaba haciendo bien. Esa es una historia que me gustaría que todos la sepan porque estuvo muy buena", finalizó Scaloni.

