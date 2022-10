Mundial Qatar 2022: jugador mexicano se "apuró" mal al Dibu Martínez

raul-jimenez.jpg Raúl Jiménez, la carta goleadora de México para el Mundial Qatar 2022.

El goleador mexicano “apuró” al portero del seleccionado que dirige Lionel Scaloni, en la previa del Mundial Qatar 2022.

En una entrevista, Raúl Jiménez se refirió a la estirpe del Dibu Martínez a la hora de atajar penales en la Selección argentina.

El hombre del Wolverhampton, con pasado en el América de México, Atlético de Madrid y Benfica, lanzó: “No pasa nada, ya lo conozco y sé lo que hace. A ver si algún día me toca patearle uno aquí en la Premier League para que vea que no es tan fácil”.

dibu-martinez.jpg El Dibu Martínez le transmite seguridad al arco de la Selección argentina.

Mundial Qatar 2022. Dibu Martínez vs. Raúl Jiménez

El Dibu Martínez, arquero titular indiscutido en la Selección argentina y Aston Villa de la Premier League, compartirá en el Mundial Qatar 2022 el Grupo C junto a México, Arabia Saudita y Polonia.