En una entrevista con el Diario Olé, Santiago Gimenez, jugador de 21 años del Feyenoord de Países Bajos, declaró que: "Cuando llegó el momento de tomar una decisión, la elección la hice con el corazón y no con la mente. Mi corazón me dijo que era mexicano y que no tendría por qué representar a un país del que no me sentía con pertenencia".

Santiago gimenez 2.jpg Santiago Gimenez, jugador de la Selección de México, no fue convocado para el Mundial Qatar 2022

"Nací en Argentina, pero la verdad no me acuerdo de mis primeros años allá. Mi papá se vino a jugar a México cuando yo tenía dos años y me tocó ser mexicano" sumó el joven que a diferencia de su padre no tuvo paso por los seleccionados menores de la Argentina, mientras que el Chaco si conformó la Sub 20 del 2009, cuando Maradona era técnico de la mayor.

Mundial Qatar 2022: qué pasa si la Selección Argentina empata o pierde contra México

Incluso con el empate, Argentina aún dependería de sí misma, pero en una situación comprometida. El único resultado que le aseguraría la clasificación sería un triunfo por dos goles o más de diferencia ante Polonia. En caso contrario, dependerá del resultado entre México y Arabia Saudita, que se jugará la misma hora.

Si hoy el equipo de Gerardo Martino vence al de Lionel Scaloni, el escenario para la Selección Argentina sería irreversible ya que quedaría eliminada automáticamente sin importar otros resultados.