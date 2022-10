Mundial Qatar 2022: Ángel Di María se ofendió y publicó una carta

El futbolista de la Selección argentina, que de no mediar inconvenientes estará en el Mundial Qatar 2022, confirmó a través de un posteo en cuenta de Instagram Oficial que seguirá jugando en la Juventus después de la Copa del Mundo y aseguró que está "muy feliz" en el club y en Turín.

angel-di-maria-mundial-qatar-2022.jpg Ángel Di María, jugador de la Juventus y que se prepara para jugar con Argentina el Mundial Qatar 2022, se enojó bastante con algunas noticias falsas que andan circulando.

"No sé quién a inventado que me voy en enero, las declaraciones mías que han visto donde digo que me voy a retirar en "Rosario Central" (el club de donde salí) son recientes, pero son declaraciones que hago desde el día que me vine por primera vez a jugar aquí a Europa en el año 2007", comenzó el texto que acompañó con una imagen suya con la camiseta de la Vecchia Signora.

En la misma línea, agregó: "Eso no significa que me quiero ir HOY, tampoco me voy a ir en enero, por favor dejen de inventar, estoy muy feliz en este gran club, muy feliz en la ciudad", escribió Ángel Di María.

Mundial Qatar 2022: Ángel Di María, contra las noticias falsas

Ángel Di María, delantero ex París Saint-Germain, Real Madrid y Manchester United, entre otros, aclaró que no le gusta desmentir noticias falsas, aunque consideró necesario hacerlas en esta oportunidad.

angel-di-maria12.jpg Ángel Di María reveló que "ama jugar al fútboil" y que no le gusta mirar los partidos desde afuera.

"No suelo dar explicaciones cuando leo estas mentiras, pero ya es momento de darlas. Cuando vuelva a estar bien físicamente daré al equipo lo mejor de mí como lo hice siempre que me ha tocado jugar, aquí y en todos los equipos donde he jugado".

"Amo jugar al fútbol, no me gusta ver los partidos en mi casa, me gusta jugarlos, por lo tanto pido por favor que no crean todo lo que leen porque eso no ayuda, solo ensucia mi nombre y el nombre del club", sentenció.

angel-di-maria.jpg Ángel Di María y su posteo en su cuenta de Instagram.